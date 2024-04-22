Комітет з нацбезпеки пропонує Раді схвалити зміни до закону про цифровізацію військового обліку

Верховна Рада уточнить, що обробляти за кордоном інформацію у воєнній і оборонній сфері, що становить державну таємницю, необхідно з дотриманням вимог у сфері охорони держтаємниці.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 18 квітня рекомендував ухвалити в першому читанні законопроект 11143, яким пропонуються зміни до закону про цифровізацію військового обліку.

Прикметно, що законопроект було подано 3 квітня, а закон про цифровізацію обліку 3549-ІХ набув чинності 4 квітня (законопроект 10062).

Нагадаємо, що закон про цифровізацію обліку, який набув сили 4 квітня, передбачає зміни до ч. 3 ст. 11 Закону про хмарні послуги.

Зокрема, він буквально скасував чинну до змін заборону обробки інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном.

«Обробка такої інформації може здійснюватися виключно на території держав-членів НАТО на підставі спільного рішення Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з невідкладним повідомленням комітету Верховної Ради» - йдеться в новому законі.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко, закон 3549-ІХ дозволяє розміщувати ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО, що покращить обмін даними з партнерами.

Дослівно нова редакція ч. 3 ст. 11 про хмарні послуги тепер звучить так:

«Надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публічним користувачам хмарних послуг здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, про захист інформації та про кібербезпеку.

Забороняється обробка інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном чи на тимчасово окупованій території України або належать державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом, або належать суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України «Про санкції» та щодо яких прийнято рішення про застосування санкцій в Україні.

Вимоги, передбачені абзацом другим цієї частини, під час дії воєнного стану не поширюються на обробку інформації за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном, в інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних системах, власником (держателем, розробником) яких є Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законів України військові формування. Обробка такої інформації може здійснюватися виключно на території держав-членів НАТО на підставі спільного рішення Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з невідкладним повідомленням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів».

Що пропонують депутати

Законопроект 11143, внесений навздогін до закону про цифровізацію обліку, передбачає нові зміни до згаданої ч. 3 ст. 11 Закону «Про хмарні послуги». А саме, її пропонується виписати так:

«Надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публічним користувачам хмарних послуг здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, про захист інформації та про кібербезпеку.

На період дії правового режиму воєнного стану Міністерство оборони України може обробляти інформацію у воєнній і оборонній сфері, у тому числі службову інформацію та інформацію, що становить державну таємницю, в інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних системах, власником (держателем) яких є Міністерство оборони України, за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном, з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони службової інформації та державної таємниці.

Забороняється обробка службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном (крім випадків, передбачених у абзаці другому частини третьої цієї статті), чи на тимчасово окупованих територіях України, територіях держав, визнаних Верховною Радою України державами-агресорами та/або державами-окупантами, або які входять до митних та воєнних союзів з такими державами, або держав, до яких застосовано санкції, а також за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, які належать фізичним та юридичним особам, до яких застосовані персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)».

Отже, законопроект уточнює порядок обробки інформації у воєнній і оборонній сфері, у тому числі службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів, що розміщені за кордоном.

Також у статті про оборону Україні пропонується встановити, що Міністерство оборони в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, розробляє та затверджує галузеві та/або цільові профілі безпеки для інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, власником (розпорядником) яких є Міністерство оборони України та/або Збройні Сили України.

В Законі «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» депутати пропонують визначити, що Міністерство оборони України та Служба безпеки України, в порядку, встановленому Кабміном, розробляють та затверджують галузеві та/або цільові профілі безпеки для інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, власником (розпорядником) яких є відповідно Міністерство оборони України та/або Збройні Сили України, та СБУ.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», народний депутат від «Голосу» Олександра Устінова зазначила, що дані Реєстру призовників, військовослужбовців та резервістів будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США. В свою чергу, як вказало Міноборони, новий закон дозволить розміщувати дані у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Автор: Наталя Мамченко

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