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Комитет по нацбезопасности предлагает Раде одобрить изменения в закон о цифровизации военного учета

14:16, 22 апреля 2024
Верховная Рада уточнит, что обрабатывать за границей информацию в военной и оборонной сфере, составляющую государственную тайну, необходимо с соблюдением требований в сфере охраны гостайны.
Комитет по нацбезопасности предлагает Раде одобрить изменения в закон о цифровизации военного учета
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Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке на своем заседании 18 апреля рекомендовал принять в первом чтении законопроект 11143, которым предлагаются изменения в закон о цифровизации военного учета.

Примечательно, что законопроект был подан 3 апреля, а закон о цифровизации учета 3549-IX вступил в силу 4 апреля (законопроект 10062).

Напомним, что закон о цифровизации учета, вступивший в силу 4 апреля, предусматривает изменения в ч. 3 ст. 11 Закона об облачных услугах.

В частности, он буквально отменил действовавший до изменений запрет обработки информации, составляющей государственную тайну, посредством облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей.

«Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории государств-членов НАТО на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением комитета Верховной Рады», - говорится в новом законе.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Катерина Черногоренко, закон 3549-IX позволяет размещать ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, что улучшит обмен данными с партнерами.

Дословно новая редакция ч. 3 ст. 11 об облачных услугах теперь звучит так:

«Предоставление облачных услуг и/или услуг центра обработки данных публичным пользователям облачных услуг осуществляется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, о защите информации и кибербезопасности.

Запрещается обработка информации, составляющей государственную тайну, посредством облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей или на временно оккупированной территории Украины или принадлежащих государству, признанному Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или принадлежащих субъектам, деятельность которых подпадает под действие Закона Украины «О санкциях» и в отношении которых принято решение о применении санкций в Украине.

Требования, предусмотренные абзацем вторым настоящей части, во время действия военного положения не распространяются на обработку информации с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей, в информационных, информационно-коммуникационных, электронных коммуникационных системах, владельцем (держателем, разработчиком) которых является Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины и другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования. Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории государств-членов НАТО на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого отнесен вопрос обеспечения контрольных функций Верховной Рады Украины по деятельности органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительными органами специального назначения и разведывательными органами».

Что предлагают депутаты

Законопроект 11143, внесенный вдогонку к закону о цифровизации учета, предусматривает новые изменения в упомянутую ч. 3 ст. 11 Закона «Об облачных услугах». А именно, ее предлагается выписать так:

«Предоставление облачных услуг и/или услуг центра обработки данных публичным пользователям облачных услуг осуществляется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, о защите информации и кибербезопасности.

На период действия правового режима военного положения Министерство обороны Украины может обрабатывать информацию в военной и оборонной сфере, в том числе служебную информацию и составляющую государственную тайну, в информационных, информационно-коммуникационных, электронных коммуникационных системах, собственником (держателем) которых является Министерство обороны Украины, посредством облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей, с соблюдением требований законодательства в сфере охраны служебной информации и государственной тайны.

Запрещается обработка служебной информации и информации, составляющей государственную тайну, с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей (кроме случаев, предусмотренных в абзаце втором части третьей настоящей статьи), или на временно оккупированных территориях Украины, территориях государств , признанных Верховной Радой Украины государствами-агрессорами и/или государствами-оккупантами, или входящими в таможенные и военные союзы с такими государствами, или государств, к которым применены санкции, а также посредством облачных ресурсов и/или центров обработки данных, принадлежащих физическим и юридическим лицам, к которым применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Итак, законопроект уточняет порядок обработки информации в военной и оборонной сфере, в том числе служебной информации и информации, составляющей государственную и служебную тайну, с помощью облачных ресурсов, размещенных за границей.

Также в статье об обороне предлагается установить, что Министерство обороны в порядке, установленном Кабинетом Министров, разрабатывает и утверждает отраслевые и/или целевые профили безопасности для информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем, собственником (распорядителем) которых является Министерство обороны Украины и /или Вооруженные Силы Украины.

В Законе «О защите информации в информационно-коммуникационных системах» депутаты предлагают определить, что Министерство обороны Украины и Служба безопасности Украины, в порядке, установленном Кабмином, разрабатывают и утверждают отраслевые и/или целевые профили безопасности для информационных, электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем, собственником (распорядителем) которых является Министерство обороны Украины и/или Вооруженные Силы Украины, и СБУ.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народный депутат от «Голоса» Александра Устинова отметила, что данные Реестра призывников, военнослужащих и резервистов будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Автор: Наталья Мамченко

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