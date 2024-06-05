Верховная Рада упростила процедуру оформления статуса участника боевых действий

Принятый законопроект 11143 цифровизирует и упрощает процедуру оформления статуса УБД, в частности, за счет усовершенствования информационного взаимодействия между госреестрами.

Верховная Рада окончательно приняла законопроект №11143, который цифровизирует и упрощает процедуру оформления статуса участника боевых действий. Об этом сообщил инициатор законопроекта, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

«За» проголосовали 263 народных депутата.

«Законопроект создаст условия для упрощения процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, в том числе за счет усовершенствования информационного взаимодействия между госреестрами. А также улучшит процесс определения статуса и обеспечит защиту прав военнослужащих, участвовавших в боевых действиях», – объяснил Федиенко.

Речь идет об упорядочении отдельных норм законодательства, касающихся регулирования обработки информации с ограниченным доступом в системах Минобороны, внедрения профилей безопасности, а также информационного взаимодействия Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими системами. Это позволит получать статус УБД в автоматическом режиме.

Ранее мы писали, что Комитет по национальной безопасности предлагает Раде одобрить изменения в закон о цифровизации военного учета.

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