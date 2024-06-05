В Одессе водолазы нашли тело 20-летней полицейской, которую волной смыло в море

Тело девушки нашли неподалеку от места, где произошла трагедия.

Фото: ДСНС

Как известно, 2 июня в Одессе погибла 20-летняя полицейская из Ровно, которая находилась в городе в свое свободное время.

В среду, 5 июня, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области сообщило, что водолазы обнаружили девушку, которую волной снесло с пирса.

«Сегодня днем, недалеко от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопленницы», - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывали граждан соблюдать правила безопасности во время нахождения у водоемов.

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