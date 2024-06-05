Министерство финансов запустило интерактивный сайт матрицы реформ: что она предполагает

Матрица реформ систематизирует условия и рекомендации международных партнеров в ключевых секторах государства.

Министерство финансов запустило интерактивный сайт матрицы реформ, которая предполагает систематизацию условий и рекомендаций партнеров Украины в ключевых секторах государства.

Минфин отмечает, что матрица содержит более 200 реформ, согласованных в договоренностях с ЕС, согласно плану программы Ukraine Facility, Международному валютному фонду и соглашениям с Всемирным банком.

Как сообщалось, 4 июня Кабинет Министров принял постановление, обеспечивающее мониторинг выполнения Матрицы реформ. «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что она предусматривает.

В ведомстве подчеркивают, что матрица имеет приоритеты по уровню экономического воздействия.

Первое место занимает макроэкономические политики. По словам Минфина, реформы в этой сфере оказывают наиболее ощутимое влияние на Украину. Они охватывают налоговые и таможенные реформы по расширению внутренней доходной базы, устранению квазифискальных искажений и поддержанию общей стабильности цен.

Далее следует управление государственным сектором и институтами, предусматривающее укрепление координации региональной политики, разработка планов для реформирования правоохранительных органов и борьбы с коррупцией, а также повышение способностей управления государственными инвестициями, в том числе судебных инстанций.

На третьем месте – структурные реформы. Они охватывают программы на рынке труда и политику по человеческому капиталу, меры по упрощению торговли и бизнес-среды и регулирования, которые реформируют сектора энергетики, критических материалов, сельского хозяйства и транспорта.

«У правительства и органов власти более 200 реформ и более 400 индикаторов для выполнения только в 2024 году. Последовательность выполнения также важна, поэтому приоритетом определены реформы, которые будут иметь наибольшее влияние на развитие экономики. Такой огромный объем работы требует систематизации, контроля и мониторинга исполнения. Именно с этой целью сегодня мы запускаем аналитический портал – сайт матрицы реформ, который позволяет каждому пользователю проанализировать состояние выполнения тех или иных мероприятий», – отметил глава Минфина Сергей Марченко.

С интерактивным сайтом матрицы реформ можно ознакомиться по ссылке.

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