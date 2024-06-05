На Ровенщине будут судить правоохранителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия

Правоохранитель сбил 65-летнюю женщину, которая двигалась по обочине, и бросил потерпевшую, не оказав помощи.

Источник фото: Finance.ua

В Ровенской области будут судить правоохранителя, который в августе прошлого года совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего милиционера из Ровенской области, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Обвинительный акт направлен в суд.

Инцидент произошел 5 августа 2023 года около 22:30 на выезде из села Моквин Ровенского района. Мужчина за рулем собственного автомобиля сбил 65-летнюю женщину, которая двигалась по обочине. Она получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась. Водитель не остановился после столкновения, не оказал первую медицинскую помощь и скрылся с места происшествия.

Правоохранители нашли его на следующий день. Оказалось, что он спрятал свой автомобиль, надеясь избежать ответственности.

7 августа 2023 года мужчине было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас он уволен из правоохранительных органов.

Его обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей, а также в оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.