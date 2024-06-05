На Киевщине столкнулись три легковушки – пассажирку Toyota забрали в больницу

В результате ДТП, пассажирку автомобиля Toyota с телесными повреждениями доставили в больницу.

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В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. Как сообщили в полиции области, событие произошло 4 июня около 19:20 в селе Кроюковщина.

«Предварительно 50-летний водитель "Toyota" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилями "BMW" и "Audi"», - пишут в полиции.

В результате ДТП, пассажирку «Toyota» с телесными повреждениями доставили в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) следователи Бучанского районного управления полиции проводят досудебное расследование.

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