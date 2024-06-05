На Київщині зіткнулись три легковики – пасажирку Toyota забрали в лікарню

Внаслідок ДТП, пасажирку автомобіля Toyota з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

На Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів. Як повідомили у поліції області, подія сталась 4 червня, близько 19:20 у селі Кроюківщина.

«Попередньо 50-річний водій "Toyota" виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілями "BMW" та "Audi"», - пишуть у поліції.

Внаслідок ДТП, пасажирку «Toyota» з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України) слідчі Бучанського районного управління поліції проводять досудове розслідування.

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