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Напад українофобів на волонтерку у Києві: поліція затримала 73-річного хулігана, його спільника шукають

14:10, 5 червня 2024
Одним з нападників виявився 73-річний мешканець столичного Печерська, що торгує на ринку на Куренівці.
Напад українофобів на волонтерку у Києві: поліція затримала 73-річного хулігана, його спільника шукають
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Як відомо, у Києві двоє українофобів напали на волонтерку. Інцидент стався біля зупинки міської електрички «Куренівка».

Згодом правоохоронці затримали та повідомили про підозру 73-річному чоловіку за фактом вчинення грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю відносно потерпілої, передає пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що двоє нетверезих чоловіків намагались розпочати розмову з дівчиною-волонтеркою, яка поверталася з прощання із загиблою госпітальєркою, однак не бажаючи спілкування вона відповіла, що не розуміє їх. Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її. Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон. Підозрюваний наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя.

Після цього його супутник долонею наніс удар постраждалій в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події. Інцидент стався поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новоконстянтинівській.

Одним з учасників конфлікту виявився 73 -річний мешканець столичного Печерська, що торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб. Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік.

Місцезнаходження іншого учасника конфлікту ще встановлюється.

Зловмисника загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

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