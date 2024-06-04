У Києві двоє українофобів напали на волонтерку: поліція розпочала кримінальне провадження

Чоловіки напали на волонтерку біля зупинки міської електрички «Куренівка».

Поліція Києва повідомила, що за фактом конфлікту між дівчиною та двома чоловіками у Оболонському районі міста розпочато кримінальне провадження.

Зазначається, що інформацію про вчинення неправомірних дій та насильства відносно киянки правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

«Правоохоронці зв’язались з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що за вказаним фактом слідчими розслідується кримінальне провадження розпочате за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Інформацію про результати розслідування буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, у Києві двоє чоловіків напали на волонтерку. Вони ображали дівчину і вигукували українофобські заяви.

За словами жінки, 2 червня, після прощання з парамедикинею Іриною Цибух на Майдані Незалежності та волонтерських справ, вона пішки йшла додому від зупинки міської електрички «Куренівка». При виході з підземного переходу двоє чоловіків почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою.

Наталя відповіла, що не розуміє російської, чоловік продовжив спілкуватися з нею із використанням нецензурної лексики. Наталя дістала телефон і почала знімати те, що відбувалося.

«Я була вимушена припинити запис, бо чоловік в смугастому плюнув мені в обличчя. Добре, що я була в окулярах. Удвох вони викрикували безперервні погрози у мій бік. Смугастий вирвав телефон з рук і постійно підіймав його вверх, імітуючи кидок об асфальт. Його дружбан почав мене відштовхувати і бити. Скидалось на те, що вони збираються піти з моїм девайсом. Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці смугастого. Він втратив рівновагу і впав. В цьому двіжі я отримала від когось з них удари по ногах (гематоми, садна). Зате, вдалося вирвати свій телефон», – розповіла Наталя.

Вона зауважила, що коли піднімалася, то ще раз отримала удар від іншого чоловіка по обличчю, але потім встигла відійти на безпечну відстань. Ще деякий час вона чула погрози і агресивні вигуки, після чого чоловіки пішли. Жінка додала, що після цього удару у неї болить ніс і голова.

У коментарі «Суспільному» постраждала розповіла, що написала онлайн звернення до поліції та зателефонувала в СБУ. Останні підтвердили, що ця ситуація підпадає під їхню юрисдикцію, і попросили написати заяву на їхню електронну пошту.

«Вчора (3 червня – ред.) в Інстаграм мені написала прес-офіцерка Оболонського району і сьогодні (4 червня – ред.) я приїду у відділок поліції. Судово-медичну експертизу не робила. Якщо офіцери поліції скажуть, що її краще зробити – я зроблю», – додала Наталя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.