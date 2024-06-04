В Киеве двое украинофобов напали на волонтера: полиция начала уголовное производство

Мужчины напали на волонтера возле остановки городской электрички «Куренивка».

Полиция Киева сообщила, что по факту конфликта между девушкой и двумя мужчинами в Оболонском районе города начато уголовное производство.

Отмечается, что информацию о совершении неправомерных действий и насилия в отношении киевлянки правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

«Правоохранители связались с потерпевшей и пригласили ее в Оболонское управление полиции, где она дала показания об обстоятельствах происшествия», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по указанному факту следователями расследуется уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Информация о результатах расследования будет сообщена позже.

Напомним, в Киеве двое мужчин напали на волонтера. Они оскорбляли девушку и восклицали украинофобные заявления.

По словам женщины, 2 июня, после прощания с парамедиком Ириной Цыбух на Майдане Незалежности и волонтерских дел, она пешком шла домой от остановки городской электрички «Куренивка». При выходе из подземного перехода двое мужчин стали обращаться к ней в фамильярном и вульгарном тоне на русском языке.

Наталья ответила, что не понимает русский, мужчина продолжил общаться с ней с использованием нецензурной лексики. Наталья достала телефон и начала снимать происходящее.

«Я была вынуждена прекратить запись, потому что мужчина в полосатом плюнул мне в лицо. Хорошо, что я была в очках. Вдвоем они выкрикивали непрерывные угрозы в мою сторону. Полосатый вырвал телефон из рук и постоянно поднимал его вверх, имитируя бросок об асфальт. Его дружбан стал меня отталкивать и избивать. Похоже, что они собираются уйти с моим девайсом. Я потребовала отдать телефон. Мне удалось несколько раз проехаться по роже полосатого. Он потерял равновесие и упал. В этом движе я получила от кого-то из них удары по ногам (гематомы, ссадины). Зато удалось вырвать свой телефон», – рассказала Наталья.

Она заметила, что когда поднималась, еще раз получила удар от другого мужчины по лицу, но потом успела отойти на безопасное расстояние. Еще некоторое время она слышала угрозы и агрессивные возгласы, после чего мужчины удалились. Женщина добавила, что после этого удара у нее болит нос и голова.

В комментарии «Суспільному» пострадавшая рассказала, что написала онлайн обращение в полицию и позвонила по телефону в СБУ. Последние подтвердили, что эта ситуация подпадает под их юрисдикцию и попросили написать заявление на их электронную почту.

«Вчера (3 июня – ред.) в Инстаграм мне написала пресс-офицер Оболонского района и сегодня (4 июня – ред.) я приеду в отделение полиции. Судебно-медицинскую экспертизу не делала. Если офицеры полиции скажут, что ее лучше сделать – я сделаю», – добавила Наталья

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