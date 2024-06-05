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Туристический сезон на Николаевщине ограничится внутренними водоемами и парками

18:04, 5 июня 2024
Туризм на Николаевщине в этом году пройдет без морских курортов.
Туристический сезон на Николаевщине ограничится внутренними водоемами и парками
Источник фото: tourlib.net
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Летом 2024 года туристический сезон на Николаевщине будет ограничен только внутренними водоемами и природными парками, сообщил заместитель начальника Николаевской ОГА Николай Маринов Укринформу.

«В этом году туристический сезон на Николаевщине, как и в прошлом году, будет ограничен внутренними водоемами и природными парками. Даже широкой рекламной кампании проводиться не будет в целях безопасности. Потому что скопление большого количества людей сейчас опасно», - сказал Маринов.

По его словам, на Николаевщине есть известные туристические места, такие как Мигия, Актовский каньон, Трикратский лес, Тилигульский лиман и другие объекты. Однако, ожидания относительно приезда туристов из других регионов не оправдались.

«90 процентов нашего туризма - это море. Нет пляжей - нет курортного сезона. Нас часто спрашивают об Одессе, что, мол, там открыты пляжи. Но в Одессе нет оккупированного Кинбурна, откуда обстреливается все Черноморское побережье всем подряд, включая даже артиллерию. Кроме того, военные не дают нам разрешения на разминирование прилегающих территорий опять таки из-за близости к оккупированной территории», - отметил Маринов.

Он также сообщил, что в прошлом году туристический сбор в области едва достиг 20% от уровня 2021 года, когда он составлял около 9 миллионов гривен. Однако, дело не только в туристическом сборе - это незначительные суммы. Самое главное, что дает туризм, это занятость людей, которые платят налоги, а также средства, которые отдыхающие оставляют в местных магазинах и заведениях питания, что способствует развитию региона.

«У нас третий год не будут открываться базы отдыха на побережье и сколько их останется «живыми» после войны, пока неизвестно. Некоторые уже обанкротились. Поэтому ситуация в этом плане не утешительная», - резюмировал Маринов.

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