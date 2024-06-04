В Украине почти на четверть выросла средняя зарплата, но есть «но» – Гетманцев объяснил

Средняя зарплата в валютном эквиваленте все еще уступает среднему показателю 2021 года, отметил Даниил Гетманцев.

В I квартале средняя заработная плата в Украине выросла почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В абсолютном размере она достигла уровня 18 903 грн. Об этом, по данным Госслужбы статистики, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Больше всего сейчас платят в таких секторах экономики:

ИТ и телекоммуникационном – почти 49,5 тыс. грн.;

финансовой и страховой сфере – 39,1 тыс. грн.;

на авиационном транспорте – 34,7 тыс. грн.

Лидерами по темпам роста в I квартале стали:

гостинично-ресторанное хозяйство – +44,1%;

строительство – +44,0%;

водный транспорт – +42,0%.

Если сравнивать темпы роста средней зарплаты с инфляцией за соответствующий период (в январе-марте – 4,0%), то результаты выглядят довольно прилично, отмечает Гетманцев, но добавляет, что к ним нужно относиться довольно сдержанно.

«Во-первых, только в одной из всех сфер (их укрупнено – более двух десятков) экономической деятельности зарплаты превышают в эквиваленте 1 тыс. долларов или евро.

Во-вторых, средняя заработная плата в упомянутом валютном эквиваленте (495 долларов), несмотря на темпы восстановления, все еще уступает среднему показателю 2021 года (513,5 долларов).

В-третьих, две из трех сфер, где зафиксированы самые высокие темпы роста зарплаты, по абсолютным их размерам глубоко в хвосте рейтинга: несмотря на 44%-ный рост, средняя заработная плата в гостинично-ресторанном хозяйстве достигла лишь 15 057 грн, а на строительстве - 14 561 грн (не буду здесь углубляться в предположение о белых/серых/черных зарплатах/доплатах, это отдельная тема) – и по сути речь идет о вынужденной необходимости «догонять», потому что вообще некому будет работать.

В-четвертых, в ведущем «экспортном» секторе национальной экономики – сельском хозяйстве, доля которого превышает в общих объемах 60%, средняя заработная плата, несмотря на увеличение на 19%, не дотянула даже до 15 тыс грн», - пояснил глава финансового комитета.

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