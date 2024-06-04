Украинцы за границей снова смогут подавать заявления в ГП «Документ» для оформления паспортов

Правительство продолжило работу паспортного сервиса ГП «Документ» для украинцев за границей.

Во вторник, 4 июня, Кабмин принял решение, которым пролонгируется действие экспериментального проекта, разрешающего ГП «Документ» принимать заявления для оформления документов за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что этот проект внедрялся Государственной миграционной службой с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов находящимся за рубежом украинцам. Проект был внедрен в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня текущего года.

В ведомствах добавляют, что решением правительства работа ГП «Документ» продлена еще на 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что Паспортные сервисы за границей возобновили «живые очереди» на подачу заявлений-анкет.

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