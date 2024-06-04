Сбой в работе ChatGPT: даже Premium-пользователи имели проблемы с доступом

Пользователи по всему миру начали массово сообщать о проблемах с доступом к сайту OpenAI.

Источник фото: Forbes

Во вторник, 4 июня, пользователи ChatGPT по всему миру начали жаловаться на невозможность запустить чат от OpenAI в браузере Chrome.

По данным Down Detector, авторизованные пользователи при попытках поиска и запросов получали сообщение о «Внутренней ошибке сервера».

С проблемами подключения столкнулись и Premium-подписчики.

Однако проблемы с доступом почувствовали не все пользователи. Некоторые продолжали использовать сервис в обычном режиме, хотя отмечали, что некоторые запросы выполняются медленнее, а в ответах иногда появляются вымышленные факты.

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