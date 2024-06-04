$10 000 за место второго водителя: во Львовской области разоблачили канал переправки уклонистов за границу

Участникам преступной схемы полицейские сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что во Львовской области полицейские заблокировали незаконный канал пересечения границы. К его организации причастны двое жителей области.

Отмечается, что злоумышленники организовывали мужчинам законные основания для пересечения границы. Для этого оформляли их водителями на фирму, занимающуюся международными грузовыми перевозками гуманитарной помощи. Данные о лицах как втором водителе вносили в соответствующую базу. Стоимость такой услуги – от 8 000 до 10 000 долларов за одно место.

Правоохранители провели обыски по месту проживания фигурантов. Изъяли мобильные телефоны, деньги, ID-карты иностранной страны с учредительными данными украинцев, сим-карты операторов разных стран, черновые записи и т.д.

Двум участникам преступной схемы полицейские сообщили о подозрении и им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 181 000 гривен залога каждому.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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