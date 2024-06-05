Пограничники отказались от взяток на сумму более 12 млн гривен

Самую большую взятку предлагали в размере $8 000.

Источник фото: mil.in.ua

С начала введения военного положения пограничников пытались подкупить 1 100 раз, предлагая в целом 12 миллионов 270 тысяч гривен. Об этом сообщили в ГПСУ.

В течение мая 2024 года было пресечено 37 попыток предоставления взяток на сумму 993 763 гривны.

Самую большую взятку - 8 000 долларов США - предлагали военнослужащему за содействие в незаконном пересечении государственной границы.

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