Прикордонники відмовилися від хабарів на суму понад 12 млн гривень

Найбільший хабар пропонували у розмірі $8 000.

Джерело фото: mil.in.ua

З початку введення воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 1 100 разів, пропонуючи загалом 12 мільйонів 270 тисяч гривень. Про це повідомили в ДПСУ.

Протягом травня 2024 року було припинено 37 спроб надання хабарів на суму 993 763 гривні.

Найбільший хабар — 8 000 доларів США — пропонували військовослужбовцю за сприяння в незаконному перетині державного кордону.

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