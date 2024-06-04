Суддя повідомила у Вищу раду правосуддя про те, що матеріали її суддівського досьє стали доступні сторонній особі

У Черкасах учасник судового процесу спробувала створити конфлікт інтересів.

Будівля Черкаського апеляційного суду. Джерело фото - FB-сторінка Черкаського апеляційного суду

Неприємний інцидент стався наприкінці травня у Черкаському апеляційному суді.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Черкаського апеляційного суду Тетяна Фетісова, в провадженні суду перебуває цивільна справа про визнання протиправними дій щодо ненадання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, зобов’язання внести зміни до наказу, стягнення заробітної плати, а також щодо визнання протиправним звільнення та поновлення на роботі.

Ухвалою судді Тетяни Фетісової апеляційна скарга була залишена без руху із наданням десятиденного терміну для виправлення недоліків скарги.

Однак позивачка у відповідь надіслала на адресу апеляційного суду заяву про відвід Тетяни Фетісової від розгляду справи, в якій зазначила інформацію щодо самої судді, членів її родини та близьких родичів. Наприклад, там містилися дані про чоловіка судді та її рідного брата.

У якості додатку до заяви про відвід позивачка приклала копію з суддівського досьє Тетяни Фетісової, з фотографією судді, даними про неї та її родичів.

Як зазначила у зв’язку з цим суддя Тетяна Фетісова, надіслані позивачкою відомості є закритими на офіційному сайті ВККС ще з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Тетяна Фетісова додала, що фактично сталося так, що заява про відвід судді, разом з інформацією щодо самої судді та її близьких, доступ до якої повинен бути лише у обмеженого кола осіб, відтепер є доступною для великої кількості сторонніх осіб, дотичних до розгляду зазначеного відводу, включно з безпосередніми учасниками судового процесу.

Відтак суддя Тетяна Фетісова попросила Вищу раду правосуддя вжити заходів реагування, тобто розібратися з фактом втручання в діяльність судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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