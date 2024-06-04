Студентам стане простіше отримати довідку для відстрочки – у МОН оголосили про зміни

Для отримання довідки для ТЦК студенти мають звернутися до закладу освіти, де вони навчаються.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», довідки для ТЦК про те, що студент здобуває освіту на певному рівні, будуть формувати в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

У МОН поінформували, що реалізовано можливість закладам освіти формувати довідки про здобувача освіти за даними ЄДЕБО відповідно до форми, визначеної додатком 9 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Для отримання довідки студентам денної або дуальної форми навчання необхідно буде звернутися до свого закладу освіти.

Перевірити достовірність довідки можна на сайті ЄДЕБО info.edbo.gov.ua, вказавши її номер та РНОКПП здобувача освіти, або скориставшись QR-кодом, вказаним на виданій довідці.

У МОН зазначили, що у формі довідки зазначено, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту».

Раніше повідомлялося, що студентам-хлопцям, які перебувають за кордоном, відтермінують подання військово-облікових документів до закладів освіти.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін оновив правила перетину кордону для студентів – як хлопцям поїхати на навчання.

Додамо, що чоловіки, які здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року.

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