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Студентам-хлопцям, які перебувають за кордоном, відтермінують подання військово-облікових документів до закладів освіти

13:22, 24 травня 2024
Для студентів-хлопців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, територіях активних бойових дій або за кордоном, плануються важливі зміни.
Студентам-хлопцям, які перебувають за кордоном, відтермінують подання військово-облікових документів до закладів освіти
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Студентам-хлопцям, які перебувають за кордоном, на ТОТ або в районах активних бойових дій, планують відтермінувати подання військово-облікових документів у заклади освіти до припинення воєнного стану або до прибуття в Україну.

Як пояснили у Мінреінтеграції, питання стосується здобувачів, які навчаються онлайн в українських закладах освіти, перебуваючи за кордоном, на територіях активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, і не мають змоги прибути фізично для постановки на військовий облік.

МОН опрацювало проєкт постанови Кабміну «Про внесення зміни до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», яким планується відтермінувати подання до закладів освіти військово-облікових документів такими студентами до моменту припинення воєнного стану або до прибуття здобувача освіти на підконтрольну Уряду територію.

Наразі проєкт постанови надіслано на погодження до центральних органів виконавчої влади. Після проведення узгоджувальних заходів документ буде направлений на погодження до Мін’юсту.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін оновив правила перетину кордону для студентів – як хлопцям поїхати на навчання.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що особи, які перебувають в Україні, повинні мати при собі відповідні документи залежно від їхнього статусу щодо військової служби. Це приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Важливо також мати підтвердження оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути ВІН-код, витяг з ЦНАП або інформація з реєстру «Оберіг» у застосунку «Резерв+».

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону. 

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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