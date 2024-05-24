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Студентам-парням, которые находятся за границей, отсрочат представление военно-учетных документов в учреждения образования

13:22, 24 мая 2024
Для студентов-парней, находящихся на временно оккупированных территориях, территориях активных боевых действий или за границей, планируются важные изменения.
Студентам-парням, которые находятся за границей, отсрочат представление военно-учетных документов в учреждения образования
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Студентам-парням, которые находятся за границей, на ВОТ или в районах активных боевых действий, планируют отсрочить представление военно-учетных документов в учреждения образования до прекращения военного положения или до прибытия в Украину.

Как пояснили в Минреинтеграции, вопрос касается соискателей, которые учатся онлайн в украинских учреждениях образования, находясь за границей, на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях, и не могут прибыть физически для постановки на военный учет.

МОН проработало проект постановления Кабмина «О внесении изменения в пункт 34 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов», которым планируется отсрочить представление в учреждения образования военно-учетных документов такими студентами до момента прекращения военного положения или до прибытия соискателя образования на подконтрольную Правительству территорию.

В настоящее время проект постановления направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти. После проведения согласительных мероприятий документ будет направлен на согласование в Минюст.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов – как парням поехать на учебу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лица, находящиеся в Украине, должны иметь при себе соответствующие документы в зависимости от их статуса относительно военной службы. Это приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Важно также иметь подтверждение обновления данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть ВИН-код, выписка из ЦНАП или информация из реестра «Оберіг» в приложении «Резерв+».

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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