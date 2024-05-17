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Направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости

16:05, 17 мая 2024
В Электронном кабинете военнообязанного, который будет в виде приложения Резерв+, можно будет отсканировать свое лицо, увидеть данные о номере карты налогоплательщика, бронировании и отсрочке – направление на ВЛК придет в случае необходимости и не сразу.
Направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство 10 мая утвердило Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В Порядке должно быть детализировано, что такое Электронный кабинет военнообязанного, как происходит взаимодействие «Оберега» с другими отображаемыми там реестрами и тому подобное.

Однако прошло 7 дней со дня принятия и по состоянию на 15-00 17 мая текст постановления еще не опубликован (хотя Электронный кабинет должен заработать уже завтра).

Несмотря на отсутствие опубликованного постановления, Минобороны все же показало, как будет выглядеть электронный кабинет военнообязанного.

Для мобильного телефона он будет в виде приложения Резерв+, который по интерфейсу аналогичен «Дие».

Загрузить его на телефон можно будет через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Применение нужно (пока) для того, чтобы «разгрузить» ТЦК, и дать возможность мужчинам выполнить предусмотренную законом об усилении мобилизации 10449 обязанность обновления военно-учетных данных.

«С завтрашнего дня все военнообязанные в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные: мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии)» - отметили в Минобороны.

«При обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии», - отметили в ведомстве.

Напомним, что новый закон об усилении мобилизации 10449, который вступит в силу 18 мая, не содержит норм об электронных повестках. Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Следовательно, впоследствии в Электронный военнообязанный кабинет смогут поступать определенные сообщения от ТЦК.

В частности, член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский рассказывал, что обновление персональных данных через электронный кабинет без ВЛК — это будет уже один из шагов, а дальше ТЦК для тех граждан, которые будут нуждаться, иметь обязанность пройти ВЛК, дистанционно, в обычном режиме пришлют им повестку или через электронный кабинет вызовут на время, когда им необходимо будет пройти именно ВЛК.

То, что сообщения о необходимости пройти ВЛК впоследствии могут отправить в приложение, объяснял и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко.

Какая процедура регистрации в Электронном кабинете военнообязанного

Итак, после авторизации в Резерв+ через Систему BankID НБУ (например, через ПриватБанк), нужно будет подтвердить или уточнить данные – мобильный телефон, электронную почту и текущий адрес проживания.

Затем нужно будет указать пароль и настройку входа по биометрическим данным, то есть пройти сканирование лица (FaceID – по примеру Дия). Также следует ознакомиться с содержанием сообщения об обработке персональных данных.

Далее мужчина увидит о себе все данные, которые есть в «Обереге», в частности, номер карты налогоплательщика, дату рождения, к какому ТЦК он принадлежит, имеет ли бронирование или отсрочку, номер военно-учетного документа, звание, свой уникальный номер, который состоит из 19 цифр, как и штрих-код, который, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вклеивают в военный билет тем, кто обновил данные.

В верхней части приложения будет видно, стоит ли лицо на учете и времени и дате, когда лицо обновило свои военно-учетные данные.

«Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет» - добавили в Минобороны. Это и есть тот штрих-код, о котором мы раньше писали.

Кроме того, с 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие власти смогут мгновенно получить информацию о статусе мужчины как военнообязанного, призывника или резервиста.

Напомним, что с 18 мая за отсутствие военно-учетного документа ТЦК сможет оштрафовать до 25,5 тысячи гривен. Закон о повышении штрафов 10 379 подписал Президент.

Также напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «ловить» уклонистов на улице в скором времени будет не нужно – все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно.

Автор: Наталья Мамченко

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