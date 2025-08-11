В Черкасской области сообщили о подозрении сотруднице правоохранительного органа, которая насмерть сбила мужчину

Сотруднице правоохранительного органа грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении старшему инспектору сектора районного отдела правоохранительного органа в области, по вине которой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В январе правоохранительница за рулем автомобиля ехала по Черкассам в темное время суток с превышением допустимой скорости. Она сбила местного жителя 1958 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Согласно выводам экспертов, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения, а у водительницы признаков алкогольного и наркотического опьянения не обнаружено.

Фигурантке сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

