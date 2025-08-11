На Черкащині повідомили про підозру працівниці правоохоронного органу, яка на смерть збила чоловіка

Працівниці правоохоронного органу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру старшій інспекторці сектору районного відділу правоохоронного органу в області, з вини якої сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це поінформував офіційний сайт ДБР.

У січні правоохоронниця за кермом автомобіля їхала Черкасами в темну пору доби з перевищенням дозволеної швидкості. Вона збила місцевого мешканця 1958 року народження, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Згідно з висновками експертів, потерпілий був напідпитку, а от у водійки ознак алкогольного та наркотичного сп’яніння не виявлено.

Фігурантці повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

