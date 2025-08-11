Практика судов
В Киеве увеличивается количество госпитализаций с новым штаммом коронавируса — какая причина всплеска

11:41, 11 августа 2025
Киевлянам напомнили о важности масок из-за увеличения тяжелых случаев COVID-19.
В Киеве увеличивается количество госпитализаций с новым штаммом коронавируса — какая причина всплеска
В Киеве фиксируют рост количества госпитализаций из-за нового штамма COVID-19 Stratus, в том числе и в тяжелом состоянии. О ситуации рассказала в эфире «Киев24» директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Она отметила, что перед началом осени происходит наблюдаемое сезонное повышение уровня заболеваемости.

"Это абсолютно сезонно, перед сентябрем, увеличивается количество возвращений, миграционные мероприятия, отдыха, приезжают из других стран. И самое главное, что мы не придерживаемся действительно элементарных таких средств безопасности, а к большому сожалению у каждого это война, это прилеты, и мы забываем о защите безопасности", - отметила Гинзбург.

Она посоветовала киевлянам позаботиться о собственной защите и носить маски в местах большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Ранее мы писали, что в Киеве резко возросло количество больных коронавирусом с осложнениями.

Медики зафиксировали случаи инфицирования новым штаммом коронавируса Stratus в Киеве и в семи областях — Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях. 

