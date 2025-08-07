В укрытие с масками — в Киеве резко возросло количество больных коронавирусом с осложнениями

В столице увеличивается количество пациентов с COVID-19.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве за последний месяц количество госпитализаций из-за COVID-19 выросло в разы. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева.

Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то в настоящее время – 68, 24 из них – дети. В больницы попадают те, течение болезни кого нельзя назвать легким и нуждающимся в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и т.д.

Киевлян просят носить маски в укрытиях.

"Нахождение в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19. И если вы осознаете и направляетесь к укрытиям во время тревог позаботьтесь и о маске", - отметили в Департаменте здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.