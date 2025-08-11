Практика судів
  1. В Україні

У Києві збільшується кількість госпіталізацій з новим штамом коронавірусу — яка причина сплеску

11:41, 11 серпня 2025
Киянам нагадали про важливість масок через збільшення важких випадків COVID-19.
У Києві збільшується кількість госпіталізацій з новим штамом коронавірусу — яка причина сплеску
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві фіксують зростання кількості госпіталізацій через новий штам COVID-19 Stratus, у тому числі й у важкому стані. Про ситуацію розповіла в ефірі «Київ24» директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що перед початком осені відбувається спостерігається сезонне підвищення рівня захворюваності.

"Це абсолютно сезонно, перед вереснем, збільшується кількість повернень, міграційні заходи, відпочинку, приїжджають з інших країн. І саме головне, що ми не дотримуємося дійсно елементарних таких засобів безпеки, а на превеликий жаль у кожного це війна, це прильоти, і ми забуваємо про захист безпеки", - зазначила Гінзбург. 

Вона порадила киянам подбати про власний захист та носити маски у місцях великого скупчення людей, особливо в закритих приміщеннях.

Раніше ми писали, що у Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус з ускладненнями. 

Медики зафіксували випадки інфікування новим штамом коронавірусу Stratus у Києві та в семи областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській і Чернігівській областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду