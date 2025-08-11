У Києві збільшується кількість госпіталізацій з новим штамом коронавірусу — яка причина сплеску

Киянам нагадали про важливість масок через збільшення важких випадків COVID-19.

У Києві фіксують зростання кількості госпіталізацій через новий штам COVID-19 Stratus, у тому числі й у важкому стані. Про ситуацію розповіла в ефірі «Київ24» директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що перед початком осені відбувається спостерігається сезонне підвищення рівня захворюваності.

"Це абсолютно сезонно, перед вереснем, збільшується кількість повернень, міграційні заходи, відпочинку, приїжджають з інших країн. І саме головне, що ми не дотримуємося дійсно елементарних таких засобів безпеки, а на превеликий жаль у кожного це війна, це прильоти, і ми забуваємо про захист безпеки", - зазначила Гінзбург.

Вона порадила киянам подбати про власний захист та носити маски у місцях великого скупчення людей, особливо в закритих приміщеннях.

Раніше ми писали, що у Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус з ускладненнями.

Медики зафіксували випадки інфікування новим штамом коронавірусу Stratus у Києві та в семи областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській і Чернігівській областях.

