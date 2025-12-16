У Києві молодик підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що виконує завдання СБУ

25-річному підозрюваному інкримінують умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 25-річному киянину в підпалі відділення «Укрпошти» на Лісовому масиві.

За даними Київської міської прокуратури, друг підозрюваного познайомився в соцмережах з дівчиною та планував зустріч. Йому зателефонували невідомі, які представилися СБУ, заявили про затримання дівчини за співпрацю з російськими спецслужбами та повідомили, що її спільник працює у відділенні Укрпошти. Молодику доручили підпалити приміщення.

Друг погодився, купив бензин, облив двері відділення та підпалив.

Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу). Санкція — від 3 до 10 років позбавлення волі.

