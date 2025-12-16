В Киеве молодой человек поджег отделение Укрпочты, считая, что выполняет задание СБУ

25-летнему подозреваемому инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Деснянская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 25-летнему киевлянину в поджоге отделения «Укрпочты» на Лесном массиве.

По данным Киевской городской прокуратуры, друг подозреваемого познакомился в соцсетях с девушкой и планировал встречу. Ему позвонили неизвестные, которые представились СБУ, заявили о задержании девушки за сотрудничество с российскими спецслужбами и сообщили, что ее сообщник работает в отделении Укрпочты. Молодому человеку поручили поджечь помещение.

Друг согласился, купил бензин, облил дверь отделения и поджег.

Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). Санкция — от 3 до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.