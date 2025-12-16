  1. Суспільство

Хурма: користь і небезпека — скільки можна їсти і кому краще відмовитися

23:50, 16 грудня 2025
Як правильно вживати хурму, щоб отримати користь і не спровокувати проблеми зі здоров’ям.
Хурма, яка масово з’являється на прилавках українських магазинів у холодний сезон, давно перестала бути екзотикою. Водночас навколо цієї яскравої ягоди (так, хурма — не фрукт) досі точаться суперечки: для одних вона — джерело здоров’я, для інших — причина проблем зі шлунком. У Держпродспоживслужбі нагадують: користь хурми напряму залежить від кількості та стану здоров’я людини.

Чим корисна хурма

Хурма містить рекордну кількість бета-каротину, випереджаючи томати, гарбуз і солодкий перець. Також у ній більше антиоксидантів, ніж у цитрусових, а за вмістом харчових волокон вона суттєво перевершує яблука.

Серед ключових корисних властивостей:

  • зміцнення імунної системи;
  • підтримка зору та шкіри;
  • м’який тонізуючий ефект;
  • заспокійлива дія на нервову систему;
  • тривале відчуття ситості завдяки низькому глікемічному індексу.

Фахівці зазначають: 1–2 плоди кілька разів на тиждень достатньо, щоб поповнити запас вітамінів і мікроелементів без шкоди для організму.

Коли хурма може нашкодити

Попри очевидну користь, хурма має і серйозні обмеження. Вона містить велику кількість танінів — дубильних речовин, які можуть негативно впливати на роботу шлунково-кишкового тракту.

Особливо небезпечно:

  • їсти хурму натще — це може подразнювати слизову і навіть сприяти розвитку виразки;

  • вживати надмірну кількість — можливі різкі стрибки рівня цукру в крові;

  • їсти хурму зі шкіркою людям із чутливим або запаленим шлунком.

Крім того, хурма протипоказана людям із:

  • надлишком йоду в організмі;

  • алергією на йод;

  • індивідуальною непереносимістю компонентів ягоди.

Чому хурма «хворіє» і що це означає для споживачів

Як і більшість плодових культур, хурма схильна до захворювань, особливо за неналежного догляду. Стан дерева безпосередньо впливає на якість і безпечність плодів, які потрапляють на ринок.

Серед найпоширеніших хвороб хурми:

  • борошниста роса;

  • сіра гниль;

  • бактеріальний рак;

  • чорна плямистість;

  • фузаріоз;

  • парша.

Ці захворювання можуть призводити до гниття плодів, втрати врожаю та загибелі дерева.

Як запобігають хворобам хурми

Фахівці використовують комплексні методи захисту:

  • системні фунгіциди;

  • ін’єкції в стовбур при бактеріальних ураженнях;

  • обприскування бордоською рідиною;

  • біологічні препарати;

  • профілактичну обробку до цвітіння.

Найефективніший спосіб боротьби з хворобами — своєчасна профілактика, зокрема видалення уражених листків і плодів та обробка дерев від шкідників.

Хурма — корисна сезонна ягода, але не для щоденного і безконтрольного вживання. Помірність, правильний час споживання та врахування індивідуальних особливостей організму — ключ до того, щоб отримати від неї максимум користі без ризику для здоров’я.

