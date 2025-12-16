Хурма: користь і небезпека — скільки можна їсти і кому краще відмовитися
Хурма, яка масово з’являється на прилавках українських магазинів у холодний сезон, давно перестала бути екзотикою. Водночас навколо цієї яскравої ягоди (так, хурма — не фрукт) досі точаться суперечки: для одних вона — джерело здоров’я, для інших — причина проблем зі шлунком. У Держпродспоживслужбі нагадують: користь хурми напряму залежить від кількості та стану здоров’я людини.
Чим корисна хурма
Хурма містить рекордну кількість бета-каротину, випереджаючи томати, гарбуз і солодкий перець. Також у ній більше антиоксидантів, ніж у цитрусових, а за вмістом харчових волокон вона суттєво перевершує яблука.
Серед ключових корисних властивостей:
- зміцнення імунної системи;
- підтримка зору та шкіри;
- м’який тонізуючий ефект;
- заспокійлива дія на нервову систему;
- тривале відчуття ситості завдяки низькому глікемічному індексу.
Фахівці зазначають: 1–2 плоди кілька разів на тиждень достатньо, щоб поповнити запас вітамінів і мікроелементів без шкоди для організму.
Коли хурма може нашкодити
Попри очевидну користь, хурма має і серйозні обмеження. Вона містить велику кількість танінів — дубильних речовин, які можуть негативно впливати на роботу шлунково-кишкового тракту.
Особливо небезпечно:
-
їсти хурму натще — це може подразнювати слизову і навіть сприяти розвитку виразки;
-
вживати надмірну кількість — можливі різкі стрибки рівня цукру в крові;
-
їсти хурму зі шкіркою людям із чутливим або запаленим шлунком.
Крім того, хурма протипоказана людям із:
-
надлишком йоду в організмі;
-
алергією на йод;
-
індивідуальною непереносимістю компонентів ягоди.
Чому хурма «хворіє» і що це означає для споживачів
Як і більшість плодових культур, хурма схильна до захворювань, особливо за неналежного догляду. Стан дерева безпосередньо впливає на якість і безпечність плодів, які потрапляють на ринок.
Серед найпоширеніших хвороб хурми:
-
борошниста роса;
-
сіра гниль;
-
бактеріальний рак;
-
чорна плямистість;
-
фузаріоз;
-
парша.
Ці захворювання можуть призводити до гниття плодів, втрати врожаю та загибелі дерева.
Як запобігають хворобам хурми
Фахівці використовують комплексні методи захисту:
-
системні фунгіциди;
-
ін’єкції в стовбур при бактеріальних ураженнях;
-
обприскування бордоською рідиною;
-
біологічні препарати;
-
профілактичну обробку до цвітіння.
Найефективніший спосіб боротьби з хворобами — своєчасна профілактика, зокрема видалення уражених листків і плодів та обробка дерев від шкідників.
Хурма — корисна сезонна ягода, але не для щоденного і безконтрольного вживання. Помірність, правильний час споживання та врахування індивідуальних особливостей організму — ключ до того, щоб отримати від неї максимум користі без ризику для здоров’я.
