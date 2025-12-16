Хурма: користь і небезпека — скільки можна їсти і кому краще відмовитися

Як правильно вживати хурму, щоб отримати користь і не спровокувати проблеми зі здоров’ям.

Хурма, яка масово з’являється на прилавках українських магазинів у холодний сезон, давно перестала бути екзотикою. Водночас навколо цієї яскравої ягоди (так, хурма — не фрукт) досі точаться суперечки: для одних вона — джерело здоров’я, для інших — причина проблем зі шлунком. У Держпродспоживслужбі нагадують: користь хурми напряму залежить від кількості та стану здоров’я людини.

Чим корисна хурма

Хурма містить рекордну кількість бета-каротину, випереджаючи томати, гарбуз і солодкий перець. Також у ній більше антиоксидантів, ніж у цитрусових, а за вмістом харчових волокон вона суттєво перевершує яблука.

Серед ключових корисних властивостей:

зміцнення імунної системи;

підтримка зору та шкіри;

м’який тонізуючий ефект;

заспокійлива дія на нервову систему;

тривале відчуття ситості завдяки низькому глікемічному індексу.

Фахівці зазначають: 1–2 плоди кілька разів на тиждень достатньо, щоб поповнити запас вітамінів і мікроелементів без шкоди для організму.

Коли хурма може нашкодити

Попри очевидну користь, хурма має і серйозні обмеження. Вона містить велику кількість танінів — дубильних речовин, які можуть негативно впливати на роботу шлунково-кишкового тракту.

Особливо небезпечно:

їсти хурму натще — це може подразнювати слизову і навіть сприяти розвитку виразки;

вживати надмірну кількість — можливі різкі стрибки рівня цукру в крові;

їсти хурму зі шкіркою людям із чутливим або запаленим шлунком.

Крім того, хурма протипоказана людям із:

надлишком йоду в організмі;

алергією на йод;

індивідуальною непереносимістю компонентів ягоди.

Чому хурма «хворіє» і що це означає для споживачів

Як і більшість плодових культур, хурма схильна до захворювань, особливо за неналежного догляду. Стан дерева безпосередньо впливає на якість і безпечність плодів, які потрапляють на ринок.

Серед найпоширеніших хвороб хурми:

борошниста роса;

сіра гниль;

бактеріальний рак;

чорна плямистість;

фузаріоз;

парша.

Ці захворювання можуть призводити до гниття плодів, втрати врожаю та загибелі дерева.

Як запобігають хворобам хурми

Фахівці використовують комплексні методи захисту:

системні фунгіциди;

ін’єкції в стовбур при бактеріальних ураженнях;

обприскування бордоською рідиною;

біологічні препарати;

профілактичну обробку до цвітіння.

Найефективніший спосіб боротьби з хворобами — своєчасна профілактика, зокрема видалення уражених листків і плодів та обробка дерев від шкідників.

Хурма — корисна сезонна ягода, але не для щоденного і безконтрольного вживання. Помірність, правильний час споживання та врахування індивідуальних особливостей організму — ключ до того, щоб отримати від неї максимум користі без ризику для здоров’я.

