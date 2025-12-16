  1. Общество

Хурма: польза и опасность — сколько можно есть и кому лучше отказаться

23:50, 16 декабря 2025
Как правильно употреблять хурму, чтобы получить пользу и не спровоцировать проблемы со здоровьем.
Хурма: польза и опасность — сколько можно есть и кому лучше отказаться
Хурма, которая массово появляется на прилавках украинских магазинов в холодный сезон, давно перестала быть экзотикой. В то же время вокруг этой яркой ягоды (да, хурма — не фрукт) до сих пор ведутся споры: для одних она — источник здоровья, для других — причина проблем с желудком. В Госпродпотребслужбе напоминают: польза хурмы напрямую зависит от количества и состояния здоровья человека.

Чем полезна хурма

Хурма содержит рекордное количество бета-каротина, опережая томаты, тыкву и сладкий перец. Также в ней больше антиоксидантов, чем в цитрусовых, а по содержанию пищевых волокон она существенно превосходит яблоки.

Среди ключевых полезных свойств:

  • укрепление иммунной системы;
  • поддержка зрения и кожи;
  • мягкий тонизирующий эффект;
  • успокаивающее действие на нервную систему;
  • длительное чувство сытости благодаря низкому гликемическому индексу.

Специалисты отмечают: 1–2 плода несколько раз в неделю достаточно, чтобы пополнить запас витаминов и микроэлементов без вреда для организма.

Когда хурма может навредить

Несмотря на очевидную пользу, хурма имеет и серьезные ограничения. Она содержит большое количество танинов — дубильных веществ, которые могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Особенно опасно:

  • есть хурму натощак — это может раздражать слизистую и даже способствовать развитию язвы;
  • употреблять чрезмерное количество — возможны резкие скачки уровня сахара в крови;
  • есть хурму с кожурой людям с чувствительным или воспаленным желудком.

Кроме того, хурма противопоказана людям с:

  • избытком йода в организме;
  • аллергией на йод;
  • индивидуальной непереносимостью компонентов ягоды.

Почему хурма «болеет» и что это означает для потребителей

Как и большинство плодовых культур, хурма подвержена заболеваниям, особенно при ненадлежащем уходе. Состояние дерева напрямую влияет на качество и безопасность плодов, которые попадают на рынок.

Среди наиболее распространенных болезней хурмы:

  • мучнистая роса;
  • серая гниль;
  • бактериальный рак;
  • черная пятнистость;
  • фузариоз;
  • парша.

Эти заболевания могут приводить к гниению плодов, потере урожая и гибели дерева.

Как предотвращают болезни хурмы

Специалисты используют комплексные методы защиты:

  • системные фунгициды;
  • инъекции в ствол при бактериальных поражениях;
  • опрыскивание бордоской жидкостью;
  • биологические препараты;
  • профилактическую обработку до цветения.

Самый эффективный способ борьбы с болезнями — своевременная профилактика, в частности удаление пораженных листьев и плодов, а также обработка деревьев от вредителей.

Хурма — полезная сезонная ягода, но не для ежедневного и бесконтрольного употребления. Умеренность, правильное время употребления и учет индивидуальных особенностей организма — ключ к тому, чтобы получить от нее максимум пользы без риска для здоровья.

продукты советы для здоровья

