Хурма: польза и опасность — сколько можно есть и кому лучше отказаться
Хурма, которая массово появляется на прилавках украинских магазинов в холодный сезон, давно перестала быть экзотикой. В то же время вокруг этой яркой ягоды (да, хурма — не фрукт) до сих пор ведутся споры: для одних она — источник здоровья, для других — причина проблем с желудком. В Госпродпотребслужбе напоминают: польза хурмы напрямую зависит от количества и состояния здоровья человека.
Чем полезна хурма
Хурма содержит рекордное количество бета-каротина, опережая томаты, тыкву и сладкий перец. Также в ней больше антиоксидантов, чем в цитрусовых, а по содержанию пищевых волокон она существенно превосходит яблоки.
Среди ключевых полезных свойств:
- укрепление иммунной системы;
- поддержка зрения и кожи;
- мягкий тонизирующий эффект;
- успокаивающее действие на нервную систему;
- длительное чувство сытости благодаря низкому гликемическому индексу.
Специалисты отмечают: 1–2 плода несколько раз в неделю достаточно, чтобы пополнить запас витаминов и микроэлементов без вреда для организма.
Когда хурма может навредить
Несмотря на очевидную пользу, хурма имеет и серьезные ограничения. Она содержит большое количество танинов — дубильных веществ, которые могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.
Особенно опасно:
- есть хурму натощак — это может раздражать слизистую и даже способствовать развитию язвы;
- употреблять чрезмерное количество — возможны резкие скачки уровня сахара в крови;
- есть хурму с кожурой людям с чувствительным или воспаленным желудком.
Кроме того, хурма противопоказана людям с:
- избытком йода в организме;
- аллергией на йод;
- индивидуальной непереносимостью компонентов ягоды.
Почему хурма «болеет» и что это означает для потребителей
Как и большинство плодовых культур, хурма подвержена заболеваниям, особенно при ненадлежащем уходе. Состояние дерева напрямую влияет на качество и безопасность плодов, которые попадают на рынок.
Среди наиболее распространенных болезней хурмы:
- мучнистая роса;
- серая гниль;
- бактериальный рак;
- черная пятнистость;
- фузариоз;
- парша.
Эти заболевания могут приводить к гниению плодов, потере урожая и гибели дерева.
Как предотвращают болезни хурмы
Специалисты используют комплексные методы защиты:
- системные фунгициды;
- инъекции в ствол при бактериальных поражениях;
- опрыскивание бордоской жидкостью;
- биологические препараты;
- профилактическую обработку до цветения.
Самый эффективный способ борьбы с болезнями — своевременная профилактика, в частности удаление пораженных листьев и плодов, а также обработка деревьев от вредителей.
Хурма — полезная сезонная ягода, но не для ежедневного и бесконтрольного употребления. Умеренность, правильное время употребления и учет индивидуальных особенностей организма — ключ к тому, чтобы получить от нее максимум пользы без риска для здоровья.
