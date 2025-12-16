Контрабанда з неба дала збій: на Волині перехопили повітряну кулю з білоруськими цигарками

  1. В Україні

20:48, 16 грудня 2025
Прикордонники виявили 1500 пачок контрабандних цигарок, які, ймовірно, прямували до Польщі.
Фото: Держприкордонслужба
На Волині прикордонники перехопили «повітряну» партію білоруських цигарок. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, військовослужбовці одного з підрозділів Волинського прикордонного загону на Шаччині виявили пакунок із контрабандними цигарками, який, імовірно, намагалися доставити за кордон за допомогою повітряної кулі.

Знахідку виявили неподалік українсько-білоруського кордону. Пакунок був щільно обмотаний чорною поліетиленовою плівкою, до нього кріпився канат із залишками повітряної кулі. Усередині — 1500 пачок цигарок з акцизними марками Республіки Білорусь.

Особливу увагу правоохоронців привернули технічні деталі: разом із тютюновими виробами в пакунку знаходилися два GPS-пристрої. Один із них був оснащений SIM-карткою білоруського мобільного оператора, інший — SIM-карткою оператора Республіки Польща. Це, за оцінкою прикордонників, свідчить про спробу контролювати маршрут вантажу та його рух у напрямку країн ЄС.

З огляду на маркування цигарок, спосіб доставки та наявність GPS-обладнання, правоохоронці вважають, що повітряна куля з незаконним вантажем білоруського походження прямувала саме в бік Польщі.

Контрабандні тютюнові вироби та технічні засоби вилучила слідчо-оперативна група Національної поліції у встановленому порядку. Орієнтовна вартість партії цигарок становить близько 90 тисяч гривень.

контрабанда прикордонники Державна прикордонна служба

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

