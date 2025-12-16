Контрабанда с неба дала сбой: на Волыни перехватили воздушный шар с белорусскими сигаретами

Пограничники обнаружили 1500 пачек контрабандных сигарет, которые, вероятно, направлялись в Польшу.

Фото: Госпогранслужба

На Волыни пограничники перехватили «воздушную» партию белорусских сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, военнослужащие одного из подразделений Волынского пограничного отряда на Шацчине обнаружили пакет с контрабандными сигаретами, который, вероятно, пытались доставить за границу с помощью воздушного шара.

Находку обнаружили недалеко от украинско-белорусской границы. Пакет был плотно обмотан черной полиэтиленовой пленкой, к нему крепился канат с остатками воздушного шара. Внутри — 1500 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Особое внимание правоохранителей привлекли технические детали: вместе с табачными изделиями в пакете находились два GPS-устройства. Одно из них было оснащено SIM-картой белорусского мобильного оператора, другое — SIM-картой оператора Республики Польша. Это, по оценке пограничников, свидетельствует о попытке контролировать маршрут груза и его движение в направлении стран ЕС.

С учетом маркировки сигарет, способа доставки и наличия GPS-оборудования правоохранители считают, что воздушный шар с незаконным грузом белорусского происхождения направлялся именно в сторону Польши.

Контрабандные табачные изделия и технические средства изъяла следственно-оперативная группа Национальной полиции в установленном порядке. Ориентировочная стоимость партии сигарет составляет около 90 тысяч гривен.

