Графіки відключення світла в Києві та Київській області 17 грудня

Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 17 грудня.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 17 грудня, у Києві та Київській області діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.

Раніше повідомлялося, що за результатами наради уряду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій, скоротять списки критичної інфраструктури. Через це графіки відключення електроенергії стануть коротшими.

Графіки відключення світла 17 грудня в Києві та області

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.