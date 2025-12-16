  1. Суспільство
  2. / В Україні

Графіки відключення світла в Києві та Київській області 17 грудня

20:55, 16 грудня 2025
Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 17 грудня.
Фото: tsn.ua
У середу, 17 грудня, у Києві та Київській області діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.

Раніше повідомлялося, що за результатами наради уряду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій, скоротять списки критичної інфраструктури. Через це графіки відключення електроенергії стануть коротшими.

Графіки відключення світла 17 грудня в Києві та області

 

Київ Київська область відключення світла графіки відключень світла

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

