Графики отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области 17 декабря
20:55, 16 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 17 декабря.
В среду, 17 декабря, в Киеве и Киевской области будут действовать почасовые отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.
Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.
Ранее сообщалось, что по результатам совещания правительства с главами областных военно-гражданских администраций, сократят списки критической инфраструктуры. Поэтому графики отключения электроэнергии станут короче.
Графики отключения электроэнергии 17 декабря в Киеве и области
