Графики отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области 17 декабря

20:55, 16 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 17 декабря.
В среду, 17 декабря, в Киеве и Киевской области будут действовать почасовые отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.

Для бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.

Ранее сообщалось, что по результатам совещания правительства с главами областных военно-гражданских администраций, сократят списки критической инфраструктуры. Поэтому графики отключения электроэнергии станут короче.

Графики отключения электроэнергии 17 декабря в Киеве и области

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

