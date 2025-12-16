Світла буде більше: графіки відключень скоротять для населення і промисловості — Свириденко

Після перегляду списків об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт потужності, що дозволить зменшити тривалість відключень.

Уряд переглянув фактичні списки об’єктів критичної інфраструктури, що дозволило вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій.

За її словами, ухвалене рішення безпосередньо вплине на скорочення тривалості графіків відключення електроенергії як для населення, так і для промислових споживачів.

Під час перегляду зі списків критичної інфраструктури виключили дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю менше 100 кВт, а також об’єкти, до яких підключені інші споживачі, що мають підпадати під загальні обмеження для справедливого розподілу електроенергії.

Некритичні споживачі супутнього навантаження буде переведено на загальні графіки відключень.

Водночас перегляд не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Контроль за виконанням рішення на місцях уряд доручив Міністерству енергетики спільно з Держенергонаглядом.

