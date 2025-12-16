Света будет больше: графики отключений сократят для населения и промышленности — Свириденко

После пересмотра списков объектов критической инфраструктуры удалось высвободить не менее 800 МВт мощности, что позволит сократить продолжительность отключений.

Правительство пересмотрело фактические списки объектов критической инфраструктуры, что позволило высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с главами областных военно-гражданских администраций.

По ее словам, принятое решение напрямую повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения электроэнергии как для населения, так и для промышленных потребителей.

В ходе пересмотра из списков критической инфраструктуры исключили две категории потребителей: объекты с мощностью менее 100 кВт, а также объекты, к которым подключены другие потребители, которые должны подпадать под общие ограничения для справедливого распределения электроэнергии.

Некритические потребители сопутствующей нагрузки будут переведены на общие графики отключений.

В то же время пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Контроль за выполнением решения на местах правительство поручило Министерству энергетики совместно с Госэнергонадзором.

