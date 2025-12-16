Верховний Суд визначив критерії для поновлення пропущеного строку для примусового виконання рішень іноземних судів

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу у справі за клопотанням про надання дозволу на примусове виконання на території України рішення литовського суду про стягнення коштів.

Верховний Суд вказав, що поважність причин пропуску строку для подання клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду визначається судом з урахуванням активних дій заявника, спрямованих на виконання такого рішення.

ВС у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду роз’яснив, що численні звернення з клопотанням про виконання рішення іноземного суду, відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення через формальні перешкоди, а також тривалість процедури подання та розгляду клопотань, що не залежить від волі заявника, є поважними причинами для поновлення пропущеного строку.

Постанова Верховного Суду у справі № 521/13284/24 (провадження № 61-9378св25).

Обставини справи

Верховний Суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ТОВ «Південбуд Інвест» у справі за клопотанням ТОВ «Траст Капітал» про надання дозволу на примусове виконання на території України рішення литовського суду від 20 жовтня 2017 року про стягнення коштів з божника та ТОВ «Південбуд Інвест».

ТОВ «Траст Капітал» просило надати дозвіл на виконання на території України рішення Вільнюського окружного суду від 20 жовтня 2017 року у справі про стягнення солідарно з ТОВ «Південбуд Інвест» та боржника 4 001 350 дол. США боргу, 1 642 482,46 дол. США платних інтересів, 267 049 дол. США компенсаційних інтересів, 6 % річних.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, поновив строк для звернення та задовольнив клопотання, зазначивши, що пропуск процесуального строку не залежав від дій, волі чи умислу ТОВ «Траст Капітал», яке навпаки використовувало усі процесуальні можливості для захисту своїх прав та виконання судового рішення про стягнення боргу.

Задовольняючи клопотання, суди вказали, що виконанню судового рішення не можна перешкоджати, відмовляти у виконанні або надмірно його затримувати. Держава зобов’язана організувати систему виконання судових рішень, яка буде ефективною. Також апеляційний суд зазначив, що саме на державу покладається обов’язок вжиття у межах її компетенції усіх необхідних кроків для того, щоб виконати остаточне рішення суду та, діючи таким чином, забезпечити ефективне залучення усього її апарату.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій.

Статтею 462 ЦПК України рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних справ) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності.

20 листопада 1994 року набув чинності договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних справах і кримінальних справах.

За змістом ст. 463 ЦПК України рішення іноземного суду може бути пред’явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред’явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.

Вирішуючи питання про визнання та надання дозволу на виконання рішення іноземного суду, суд не може оцінювати його правильність по суті чи вносити будь-які зміни до його змісту, а перевіряє лише дотримання строків звернення з клопотанням, дотримання вимог процесуального закону щодо його форми і змісту та наявність обставин, які можуть бути підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Хронологія процесуальних дій, які вчиняло ТОВ «Траст Капітал», вказує на його активну поведінку з метою домогтися виконання судового рішення суду Литовської Республіки в Україні, починаючи з січня 2021 року, коли заявник вперше в межах трирічного строку звернувся до національного суду з клопотанням про надання дозволу на виконання рішення іноземного суду.

