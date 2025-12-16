Верховный Суд определил критерии для возобновления пропущенного срока для принудительного исполнения решений иностранных судов

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу по ходатайству о предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины решения литовского суда о взыскании средств.

Верховный Суд указал, что уважительность причин пропуска срока для подачи ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда определяется судом с учетом активных действий заявителя, направленных на исполнение такого решения.

ВС в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда разъяснил, что многочисленные обращения с ходатайством об исполнении решения иностранного суда, отсутствие у заявителя возможности добиться исполнения судебного решения из-за формальных препятствий, а также длительность процедуры подачи и рассмотрения ходатайств, не зависящая от воли заявителя, являются уважительными причинами для возобновления пропущенного срока.

Постановление Верховного Суда по делу № 521/13284/24 (производство № 61-9378св25).

Обстоятельства дела

Верховный Суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу ООО «Пивденбуд Инвест» по делу по ходатайству ООО «Траст Капитал» о предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины решения литовского суда от 20 октября 2017 года о взыскании средств с должника и ООО «Пивденбуд Инвест».

ООО «Траст Капитал» просило предоставить разрешение на исполнение на территории Украины решения Вильнюсского окружного суда от 20 октября 2017 года по делу о солидарном взыскании с ООО «Пивденбуд Инвест» и должника 4 001 350 долл. США долга, 1 642 482,46 долл. США платных процентов, 267 049 долл. США компенсационных процентов, 6 % годовых.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, восстановил срок для обращения и удовлетворил ходатайство, указав, что пропуск процессуального срока не зависел от действий, воли или умысла ООО «Траст Капитал», которое, напротив, использовало все процессуальные возможности для защиты своих прав и исполнения судебного решения о взыскании долга.

Удовлетворяя ходатайство, суды указали, что исполнению судебного решения нельзя препятствовать, отказывать в его исполнении либо чрезмерно его затягивать. Государство обязано организовать систему исполнения судебных решений, которая будет эффективной. Также апелляционный суд отметил, что именно на государство возлагается обязанность принять в пределах своей компетенции все необходимые шаги для исполнения окончательного судебного решения и, действуя таким образом, обеспечить эффективное задействование всего государственного аппарата.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд согласился с решениями судов предыдущих инстанций.

Статьей 462 ГПК Украины решения иностранного суда (суда иностранного государства, иных компетентных органов иностранных государств, к компетенции которых относится рассмотрение гражданских дел) признаются и исполняются в Украине, если их признание и исполнение предусмотрено международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, либо на основании принципа взаимности.

20 ноября 1994 года вступил в силу договор между Украиной и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Согласно содержанию ст. 463 ГПК Украины решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению в Украине в течение трех лет со дня вступления его в законную силу, за исключением решения о взыскании периодических платежей, которое может быть предъявлено к принудительному исполнению в течение всего срока проведения взыскания с погашением задолженности за последние три года.

Решая вопрос о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда, суд не вправе оценивать его правильность по существу либо вносить какие-либо изменения в его содержание, а проверяет лишь соблюдение сроков обращения с ходатайством, соблюдение требований процессуального закона к его форме и содержанию, а также наличие обстоятельств, которые могут являться основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.

Хронология процессуальных действий, совершенных ООО «Траст Капитал», указывает на его активное поведение с целью добиться исполнения судебного решения суда Литовской Республики в Украине, начиная с января 2021 года, когда заявитель впервые в пределах трехлетнего срока обратился в национальный суд с ходатайством о предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда.

