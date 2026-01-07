  1. Суд інфо

НАБУ і САП завершили слідство щодо голови суду на Волині Івана Сіліча у справі про хабар

14:31, 7 січня 2026
Завершено слідство у справі стосовно голови районного суду Волинської області.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що завершила слідство у справі стосовно голови районного суду Волинської області. За інформацією ЗМІ, мова йде про Івана Сіліча.

Як повідомили у САП, прокурор ухвалив рішення про завершення досудового розслідування, після чого детективи Національного антикорупційного бюро України за його дорученням відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Як вказують у прокуратурі, у ході досудового розслідування було встановлено, що голова суду діяв у змові зі знайомим та підбурив представника позивача надати грошові кошти нібито для передачі судді цього ж суду. Йшлося про цивільну справу щодо поділу майна подружжя, яка перебувала на розгляді. Водночас голова суду через посередника передавав представнику позивача інформацію про перебіг судового розгляду, використовуючи своє службове становище.

Після отримання коштів під контролем правоохоронних органів голова суду та посередник, за даними слідства, заволоділи ними та розподілили між собою.

15 липня 2025 року голові суду та посереднику повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

суд суддя НАБУ хабар САП підозрюваний

