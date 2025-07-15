На Волині голову суду викрили на хабарі

Голові райсуду та його знайомому повідомили про підозру в одержанні хабаря за ухвалення «потрібного» рішення у цивільній справі.

Фото: НАБУ

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Голові районного суду на Волині та його знайомому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє НАБУ.

Як встановило слідство, вони підбурили місцеву мешканку до надання неправомірної вигоди одному з суддів за ухвалення «потрібного» рішення у цивільній справі. Однак планів домовлятися із суддею вони не мали, а ухвалене ним рішення було і так на користь особи.

Надані нею кошти підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого.

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