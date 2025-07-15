Пенсії в Україні зросли більш ніж на 10%

Середній розмір в Україні на 1 липня сягнув 6 410,17 гривень.

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Запланована індексація пенсій, проведена у березні, спричинила зростання пенсійних виплат. Станом на 1 липня середня пенсія в Україні становить 6 410,17 гривень. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними ПФУ, середня пенсія з початку 2025 року зросла на 621,12 гривень або на 10,7%.

Порівняно з розміром пенсій рік тому (у липні 2024 року) пенсії зросли на 10,2%. При цьому споживчі ціни в червні 2025 року були на 14,3% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.

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