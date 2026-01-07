  1. Суд инфо

НАБУ и САП завершили следствие в отношении главы суда на Волыни Ивана Силича по делу о взятке

14:31, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Завершено следствие по делу в отношении председателя районного суда Волынской области.
НАБУ и САП завершили следствие в отношении главы суда на Волыни Ивана Силича по делу о взятке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении следствия по делу в отношении председателя районного суда Волынской области. По информации СМИ, речь идет об Иване Силиче.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в САП, прокурор принял решение о завершении досудебного расследования, после чего детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по его поручению открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Как отмечают в прокуратуре, в ходе досудебного расследования было установлено, что глава суда действовал в сговоре со знакомым и подстрекал представителя истца предоставить денежные средства якобы для передачи судье этого же суда. Речь шла о гражданском деле о разделе имущества супругов, которое находилось на рассмотрении. В то же время глава суда через посредника передавал представителю истца информацию о ходе судебного разбирательства, используя свое служебное положение.

После получения денежных средств под контролем правоохранительных органов глава суда и посредник, по данным следствия, завладели ими и распределили между собой.

15 июля 2025 года главе суда и посреднику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья НАБУ взятка САП подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]