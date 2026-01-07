НАБУ и САП завершили следствие в отношении главы суда на Волыни Ивана Силича по делу о взятке

Завершено следствие по делу в отношении председателя районного суда Волынской области.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении следствия по делу в отношении председателя районного суда Волынской области. По информации СМИ, речь идет об Иване Силиче.

Как сообщили в САП, прокурор принял решение о завершении досудебного расследования, после чего детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по его поручению открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Как отмечают в прокуратуре, в ходе досудебного расследования было установлено, что глава суда действовал в сговоре со знакомым и подстрекал представителя истца предоставить денежные средства якобы для передачи судье этого же суда. Речь шла о гражданском деле о разделе имущества супругов, которое находилось на рассмотрении. В то же время глава суда через посредника передавал представителю истца информацию о ходе судебного разбирательства, используя свое служебное положение.

После получения денежных средств под контролем правоохранительных органов глава суда и посредник, по данным следствия, завладели ими и распределили между собой.

15 июля 2025 года главе суда и посреднику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

