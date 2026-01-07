Майнові права дітей: що дозволяє і забороняє закон

Міністерство юстиції пояснило, які майнові права мають діти в Україні, як батьки можуть управляти майном і коли потрібен дозвіл опіки.

Українське законодавство гарантує дітям право володіти, користуватися та розпоряджатися майном з урахуванням віку. Також передбачені спеціальні механізми захисту майнових прав дітей. Міністерство юстиції України надало відповідні роз’яснення.

Які майнові права мають діти

Малолітні діти віком до 14 років, відповідно до статті 31 Цивільного кодексу України, можуть самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини, що відповідають їхньому віку та стосуються майна невеликої вартості. Управління майном такої дитини здійснюють батьки в її інтересах, з урахуванням потреб і розвитку дитини, як це передбачено статтею 177 Сімейного кодексу України.

У разі призначення опікуна він представляє інтереси малолітньої дитини на підставі рішення органу опіки або суду.

Неповнолітні діти віком від 14 до 18 років, згідно зі статтею 32 ЦКУ, мають ширший обсяг прав. Вони можуть самостійно:

розпоряджатися заробітком, стипендією та іншими доходами;

здійснювати права на результати інтелектуальної діяльності;

бути засновниками юридичних осіб (якщо це дозволено законом);

відкривати банківські вклади та керувати коштами на власних рахунках.

Інші правочини неповнолітні здійснюють лише за згодою батьків або піклувальників. Операції з нерухомістю чи транспортними засобами можливі виключно за нотаріально посвідченою згодою та з дозволу органів опіки та піклування.

Роздільність майна батьків і дітей

Батьки й діти можуть бути окремими власниками майна, навіть якщо проживають разом. У разі виникнення спору майно вважається власністю батьків, якщо інше не встановлено судом.

Речі, придбані для навчання, розвитку та виховання дитини — одяг, іграшки, книги, спортивне спорядження — належать дитині, якщо інше не визначено законом або рішенням суду.

Спільна сумісна власність

Майно, набуте спільною працею або за рахунок спільних коштів батьків і дітей, є спільною сумісною власністю. Дитина має право на виділ своєї частки або на компенсацію, якщо виділ неможливий.

Управління майном дитини

Батьки зобов’язані управляти майном малолітньої дитини в її інтересах і забезпечувати його збереження. Без дозволу органів опіки та піклування заборонено:

відмовлятися від майнових прав дитини;

укладати угоди щодо її нерухомості чи транспорту;

видавати зобов’язання від її імені.

Органи опіки контролюють дотримання майнових і житлових прав дітей, зокрема під час відчуження житла. Дозвіл на правочини з нерухомістю надається лише за умови збереження права дитини на житло.

Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав та інтересів дітей при наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дітям.

Аліменти та доходи від майна

Аліменти, отримані на дитину, є її власністю. Законні представники можуть розпоряджатися цими коштами виключно в інтересах дитини. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, а в окремих випадках — самостійно їх отримувати та використовувати.

Захист майнових прав дітей

Обов’язок захисту майнових прав дитини покладається на батьків. Вони можуть звертатися до судів, органів влади та місцевого самоврядування як законні представники.

Крім того, захист прав дітей здійснюють:

органи опіки та піклування;

служби у справах дітей;

суди;

органи поліції;

центри безоплатної правової допомоги;

громадські організації.

У разі порушення прав дитини правочини можуть бути визнані судом недійсними.

