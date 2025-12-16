У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпровський районний суд міста Києва розглянув кримінальне провадження щодо ексмайора поліції, якого обвинувачували у незаконному заволодінні транспортним засобом, і затвердив угоду про визнання винуватості. За рішенням суду чоловіку призначено три роки позбавлення волі з випробуванням строком на один рік. Про це йдеться у рішенні суду за справою № 755/11510/25

За матеріалами справи, відповідно до наказу начальника ГУНП у Київській області поліцейський 21 червня 2024 року проходив службу на посаді старшого спеціаліста-криміналіста відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління. Із займаної посади його було звільнено 28 березня 2025 року.

Як відбулося незаконне заволодіння авто

Як встановив суд, у період з 10 по 14 березня 2025 року, дорогою від місця проживання до Навчально-наукового інституту МВС у Києві, обвинувачений помітив припаркований автомобіль «Chery QQ» сірого кольору. У машині був залишений ключ, а сам транспортний засіб належав потерпілому. Обвинувачений доправив автомобіль до свого гаража.

Унаслідок незаконних дій власнику автомобіля було завдано майнової шкоди на 88 950 гривень, що відповідає вартості авто.

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Відповідно до законодавства, цей злочин належить до категорії нетяжких.

Колишній поліцейський підписав угоду про визнання винуватості

У червні 2025 року між прокурором Київської міської прокуратури та обвинуваченим, за участю захисниці, було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до статей 468–470 та 472 КПК України. Сторони узгодили формулювання обвинувачення, правову кваліфікацію та вид покарання.

Обвинувачений визнав свою вину, а сторони домовилися про призначення покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з подальшим звільненням від його відбування з випробуванням.

Під час підготовчого судового засідання прокурор наполягав на затвердженні угоди, зазначивши, що вона відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства. Захисниця підтвердила добровільність укладення угоди, а сам обвинувачений підтримав її та просив суд призначити узгоджене покарання.

Потерпілий у судове засідання не з’явився, однак у матеріалах справи містилася його письмова згода на укладення угоди про визнання винуватості.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що угода укладена добровільно, обвинувачений усвідомлює її зміст і правові наслідки, а сама угода відповідає вимогам КПК України.

При визначенні міри покарання суд врахував характер злочину, відсутність тяжких наслідків, а також дані про особу обвинуваченого. Зокрема, суд зазначив, що він має статус учасника бойових дій, постійне місце проживання, позитивну службову характеристику, є батьком неповнолітньої доньки та двох малолітніх дітей. До пом’якшуючих обставин суд відніс щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

У результаті суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав ацора поліції винуватим за ч. 1 ст. 289 КК України. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, від відбування якого його звільнено з випробуванням строком на один рік.

На засудженого покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом.

Також із засудженого стягнуто 1 591 гривню 80 копійок процесуальних витрат за проведення судової автотоварознавчої експертизи. Арешт, накладений на майно в межах досудового розслідування, суд скасував.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.