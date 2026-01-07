  1. Суд інфо

Центральний районний суд Миколаєва оголосив добір на посаду держслужби без конкурсу

18:09, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відкрито вакансію головного спеціаліста з організаційного забезпечення діяльності суду.
Центральний районний суд Миколаєва оголосив добір на посаду держслужби без конкурсу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральний районний суд Миколаєва оголосив добір на вакантну посаду державної служби за спрощеною процедурою без проведення конкурсного відбору.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про посаду головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності суду, роботи зі зверненнями громадян та аналітично-статистичної роботи. Передбачено одну штатну одиницю. Посада є постійною.

Посадовий оклад становить 20 281,5 грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 391 та від 29 грудня 2023 року № 1409. Також передбачені надбавки за ранг і вислугу років, премії та інші виплати згідно із законодавством про державну службу.

Серед вимог до кандидатів:

  • наявність вищої освіти не нижче ступеня молодшого бакалавра за спеціальністю «Право» або «Правознавство»
  • вільне володіння державною мовою (надання документу, який підтверджує рівень володіння державною мовою рівня С1,С2 – протягом 3-х місяців з дня припинення воєнного стану)
  • бажаним є досвід роботи в юридичній сфері.

Резюме кандидатів приймають на електронну пошту суду: [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Миколаїв держслужба призначення вакансії

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

190 тисяч гривень на стоматологію: що пропонують змінити для ветеранів і звільнених з полону

У Верховній Раді пропонують розширити стоматологічну допомогу.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

«Порушення кордону» виявилось видумкою: суд в Ізмаїлі закрив справу проти докера «Нібулону»

Суд наголосив, що сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не може бути визнаний належним доказом.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]