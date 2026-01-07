Центральний районний суд Миколаєва оголосив добір на посаду держслужби без конкурсу

Відкрито вакансію головного спеціаліста з організаційного забезпечення діяльності суду.

Центральний районний суд Миколаєва оголосив добір на вакантну посаду державної служби за спрощеною процедурою без проведення конкурсного відбору.

Йдеться про посаду головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності суду, роботи зі зверненнями громадян та аналітично-статистичної роботи. Передбачено одну штатну одиницю. Посада є постійною.

Посадовий оклад становить 20 281,5 грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року № 391 та від 29 грудня 2023 року № 1409. Також передбачені надбавки за ранг і вислугу років, премії та інші виплати згідно із законодавством про державну службу.

Серед вимог до кандидатів:

наявність вищої освіти не нижче ступеня молодшого бакалавра за спеціальністю «Право» або «Правознавство»

вільне володіння державною мовою (надання документу, який підтверджує рівень володіння державною мовою рівня С1,С2 – протягом 3-х місяців з дня припинення воєнного стану)

бажаним є досвід роботи в юридичній сфері.

Резюме кандидатів приймають на електронну пошту суду: [email protected].

