Центральный районный суд Николаева объявил отбор на должность госслужбы без конкурса

Открыта вакансия главного специалиста по организационному обеспечению деятельности суда.

Центральный районный суд Николаева объявил отбор на вакантную должность государственной службы по упрощенной процедуре без проведения конкурсного отбора.

Речь идет о должности главного специалиста отдела организационного обеспечения деятельности суда, работы с обращениями граждан и аналитико-статистической работы. Предусмотрена одна штатная единица. Должность является постоянной.

Должностной оклад составляет 20 281,5 грн в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 года № 391 и от 29 декабря 2023 года № 1409. Также предусмотрены надбавки за ранг и выслугу лет, премии и другие выплаты в соответствии с законодательством о государственной службе.

Среди требований к кандидатам:

наличие высшего образования не ниже степени младшего бакалавра по специальности «Право» или «Правоведение»

свободное владение государственным языком (предоставление документа, подтверждающего уровень владения государственным языком уровня С1,С2 – в течение 3-х месяцев со дня прекращения военного положения)

желателен опыт работы в юридической сфере.

Резюме кандидатов принимаются на электронную почту суда: [email protected].

