В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Днепровский районный суд города Киева рассмотрел уголовное производство в отношении экс-майора полиции, которого обвиняли в незаконном завладении транспортным средством, и утвердил соглашение о признании виновности. Согласно решению суда, мужчине назначено три года лишения свободы с испытательным сроком на один год. Об этом говорится в решении суда по делу № 755/11510/25.

Согласно материалам дела, в соответствии с приказом начальника ГУНП в Киевской области полицейский с 21 июня 2024 года проходил службу в должности старшего специалиста-криминалиста отдела криминалистического обеспечения следственного управления. С занимаемой должности он был уволен 28 марта 2025 года.

Как произошло незаконное завладение автомобилем

Как установил суд, в период с 10 по 14 марта 2025 года, по дороге от места проживания к Учебно-научному институту МВД в Киеве, обвиняемый заметил припаркованный автомобиль «Chery QQ» серого цвета. В машине был оставлен ключ, а само транспортное средство принадлежало потерпевшему. Обвиняемый доставил автомобиль в свой гараж.

В результате незаконных действий владельцу автомобиля был причинен имущественный ущерб в размере 88 950 гривен, что соответствует стоимости автомобиля.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 289 УК Украины — незаконное завладение транспортным средством. В соответствии с законодательством, это преступление относится к категории нетяжких.

Бывший полицейский подписал соглашение о признании виновности

В июне 2025 года между прокурором Киевской городской прокуратуры и обвиняемым, при участии защитницы, было заключено соглашение о признании виновности в соответствии со статьями 468–470 и 472 УПК Украины. Стороны согласовали формулировку обвинения, правовую квалификацию и вид наказания.

Обвиняемый признал свою вину, а стороны договорились о назначении наказания в виде трех лет лишения свободы с последующим освобождением от его отбывания с испытанием.

Во время подготовительного судебного заседания прокурор настаивал на утверждении соглашения, отметив, что оно соответствует требованиям уголовного процессуального законодательства. Защитница подтвердила добровольность заключения соглашения, а сам обвиняемый поддержал его и просил суд назначить согласованное наказание.

Потерпевший в судебное заседание не явился, однако в материалах дела имелось его письменное согласие на заключение соглашения о признании виновности.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что соглашение заключено добровольно, обвиняемый осознает его содержание и правовые последствия, а само соглашение соответствует требованиям УПК Украины.

При определении меры наказания суд учел характер преступления, отсутствие тяжких последствий, а также данные о личности обвиняемого. В частности, суд указал, что он имеет статус участника боевых действий, постоянное место жительства, положительную служебную характеристику, является отцом несовершеннолетней дочери и двух малолетних детей. К смягчающим обстоятельствам суд отнес искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления.

В результате суд утвердил соглашение о признании виновности и признал экс-майора полиции виновным по ч. 1 ст. 289 УК Украины. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, от отбывания которого он освобожден с испытательным сроком на один год.

На осужденного возложены обязанности периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места проживания или работы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом.

Кроме того, с осужденного взыскано 1 591 гривна 80 копеек процессуальных расходов за проведение судебной автотовароведческой экспертизы. Арест, наложенный на имущество в ходе досудебного расследования, суд отменил.

Приговор может быть обжалован в Киевский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

