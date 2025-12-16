Facebook Messenger для ПК більше не оновлюватиметься

Користувачів перенаправляють на вебверсію через Facebook або Messenger.com.

Meta офіційно припинила підтримку нативних версій Facebook Messenger для Mac і Windows. Про це пише TechCrunch.

Десктопний клієнт з’явився на початку пандемії COVID-19 як альтернатива сервісам для спілкування та відеодзвінків, але не став конкурентом платформам на кшталт Zoom: підтримував меншу кількість учасників, не мав демонстрації екрана та зручних посилань для підключення.

Ознаки згортання проєкту були помітні раніше: у 2023 році Messenger інтегрували назад у застосунок Facebook, зменшивши роль окремого клієнта.

Технологічна основа змінювалася неодноразово: на Mac — з Electron на React Native Desktop, потім на Catalyst (перенесення iPad-застосунку). На Windows у 2024 році клієнт перетворили на вебзастосунок. Ці зміни викликали критику через складність підтримки.

Тепер користувачів спрямовують на вебверсію через сайт Facebook або Messenger.com.

